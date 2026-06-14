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14 июня, 12:52

Винисиус раскритиковал качество поля в матче с Марокко на ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор оценил качество поля в матче группового этапа чемпионата мира-2026 против Марокко (1:1).

Игра прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

«Постоянная жара, трава очень быстро высыхает, и игра становится вялой. Мы не можем войти в ритм, и это создает нам трудности, потому что мы хотим играть, хотим делать переводы с одного фланга на другой, и это мешает нашей игре. Но нам придется адаптироваться, потому что думаю, что так будет на протяжении всего турнира, где у всех будут одинаковые поля. Поэтому мы будем привыкать, будем развиваться и добьемся больших побед», — цитирует футболиста UOL.

Во втором туре групповой стадии бразильцы сыграют со сборной Гаити. Встреча пройдет 20 июня и начнется 3.30 по московскому времени.

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