Винисиус раскритиковал качество поля в матче с Марокко на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор оценил качество поля в матче группового этапа чемпионата мира-2026 против Марокко (1:1).

Игра прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

«Постоянная жара, трава очень быстро высыхает, и игра становится вялой. Мы не можем войти в ритм, и это создает нам трудности, потому что мы хотим играть, хотим делать переводы с одного фланга на другой, и это мешает нашей игре. Но нам придется адаптироваться, потому что думаю, что так будет на протяжении всего турнира, где у всех будут одинаковые поля. Поэтому мы будем привыкать, будем развиваться и добьемся больших побед», — цитирует футболиста UOL.

Во втором туре групповой стадии бразильцы сыграют со сборной Гаити. Встреча пройдет 20 июня и начнется 3.30 по московскому времени.