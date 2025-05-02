Футбол
2 мая, 10:26

Мохеби опроверг слухи о возможном переходе в чемпионат Франции

Микеле Антонов
Корреспондент

Вингер «Ростова» Мохаммад Мохеби ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем в команде.

Ранее Persian Soccer сообщал, что Мохеби может стать игроком одного из французских клубов.

— Много слухов о вашем будущем, в особенности про Францию.

— Это неправда.

— Вы останетесь в «Ростове» на следующий сезон?

— На самом деле я не знаю. У меня небольшая травма. Я сконцентрирован на том, чтобы как можно быстрее вернуться на поле.

26-летний иранец выступает за «Ростов» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
Ромащенко: «Личка вызвал большую симпатию как человек и специалист. Хотя его не всегда можно было понять»

Карпин назвал Дюкова самым влиятельным человеком из контактов в телефоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

