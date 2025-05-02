Мохеби опроверг слухи о возможном переходе в чемпионат Франции

Вингер «Ростова» Мохаммад Мохеби ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем в команде.

Ранее Persian Soccer сообщал, что Мохеби может стать игроком одного из французских клубов.

— Много слухов о вашем будущем, в особенности про Францию.

— Это неправда.

— Вы останетесь в «Ростове» на следующий сезон?

— На самом деле я не знаю. У меня небольшая травма. Я сконцентрирован на том, чтобы как можно быстрее вернуться на поле.

26-летний иранец выступает за «Ростов» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.