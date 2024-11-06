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Сегодня, 00:40

Романцев о лучшем футболисте в истории «Спартака» по опросу легенд клуба: «Черенков думал на два-три хода вперед»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олег Романцев, который признан лучшим тренером в истории «Спартака» по опросу среди легенд красно-белых, в интервью «СЭ» вспомнил Федора Черенкова, названного лучшим игроком.

«Черенков действительно был таким человеком, который просто не мог не притягивать, — сказал Романцев. — Даже те футболисты, которые приходили в «Спартак» на несколько месяцев, провели всего несколько матчей, обязательно запомнят общение с Федором. С одной стороны, Черенков был очень тихим и скромным. Но когда начинался матч, то становился самым заметным на поле! И в обыгрыш лез, и в отбор (хотя с этим элементом у него, конечно, имелись проблемы). Ну и как забыть его удивительные передачи? Черенков думал на два-три хода вперед, опережая мысль остальных игроков.

Наверное, соглашусь с большинством ветеранов нашей команды, которые назвали лучшим именно Федора. Хотя и не люблю выделять кого-то среди тех, с кем работал и с кем играл», — сказал Романцев.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович и&nbsp;легендарный тренер красно-белых Олег Романцев. Олег Романцев: «Нам со Станковичем переводчик не нужен»

Олег Романцев
Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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