Романцев о лучшем футболисте в истории «Спартака» по опросу легенд клуба: «Черенков думал на два-три хода вперед»

Олег Романцев, который признан лучшим тренером в истории «Спартака» по опросу среди легенд красно-белых, в интервью «СЭ» вспомнил Федора Черенкова, названного лучшим игроком.

«Черенков действительно был таким человеком, который просто не мог не притягивать, — сказал Романцев. — Даже те футболисты, которые приходили в «Спартак» на несколько месяцев, провели всего несколько матчей, обязательно запомнят общение с Федором. С одной стороны, Черенков был очень тихим и скромным. Но когда начинался матч, то становился самым заметным на поле! И в обыгрыш лез, и в отбор (хотя с этим элементом у него, конечно, имелись проблемы). Ну и как забыть его удивительные передачи? Черенков думал на два-три хода вперед, опережая мысль остальных игроков.

Наверное, соглашусь с большинством ветеранов нашей команды, которые назвали лучшим именно Федора. Хотя и не люблю выделять кого-то среди тех, с кем работал и с кем играл», — сказал Романцев.