Ветераны «Спартака» назвали гол Шмарова лучшим в истории клуба

Уникальный проект «Спорт-Экспресса»: мы устроили голосование среди титулованных ветеранов «Спартака» на звание лучших в истории красно-белого клуба.

В номинации «Лучший гол» победил золотой гол Валерия Шмарова в Лужниках киевскому «Динамо» в 1989 году.

Полные результаты голосования авторитетного списка легенд красно-белых — на странице проекта.