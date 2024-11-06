Красно-белый опрос «СЭ». Легенды «Спартака» выбрали лучших из лучших
«Спорт-Экспресс» многие называют проспартаковским изданием. И хотя это совсем не так (спросите, к примеру, у нынешнего руководства московского клуба), но мы не спорим, что отношение к «Спартаку» у нас особое.
Но не только у нас.
Так исторически сложилось в нашем футбольном комьюнити — красно-белые всегда на особом счету. Кто-то их любит, кто-то ненавидит, кто-то и любит, и ненавидит. Над «Спартаком» смеются и ставят в пример. Ругают и обожают. В общем, палитра чувств самая разнообразная. Объединяет одно — клуб всегда в центре внимания, он интересен, за ним следят.
А еще многие спартаковцы живут прошлым. Почитайте интервью любого ветерана — всегда сравнения с прошлым. Оно действительно было богатым — на победы, титулы и, конечно, звезд.
Учитывая интерес и богатейшую историю красно-белых, мы решили сделать то, чего не делал никто. Хотя идея, казалось бы, лежит на поверхности. «СЭ» предложил великим носителям спартаковского духа выбрать среди себя лучших из лучших. И, к нашему удивлению, они активно откликнулись.
Номинации
Мы не стали ограничивать временные рамки и предложили голосовать за всю историю «Спартака».
Выбрали восемь простых категорий:
— Лучший тренер
— Лучший вратарь
— Лучший защитник
— Лучший полузащитник
— Лучший нападающий
— Лучший игрок
— Лучший гол
— Лучший матч
Кто голосовал
Итоговый список голосующих получился очень авторитетным. При этом мы ставили перед собой задачу, чтобы в нем были представители разных поколений, и не только игроки и тренеры, но и люди, которые находились рядом с клубом и оказывали ему поддержку не только на футбольном поле.
Вот 21 легенда «Спартака», кто принял участие в нашем голосовании (титулы указаны в составе красно-белых):
Никита Баженов — автор 1000-го гола «Спартака» в чемпионатах России
Владимир Бесчастных — 4-кратный чемпион России, обладатель Кубка СССР/СНГ, 2-кратный обладатель Кубка России
Юрий Гаврилов — чемпион СССР, лучший бомбардир чемпионата СССР-1983
Юрий Дарвин — тренер по работе с вратарями в штабе Олега Романцева (1997-2001)
Ринат Дасаев — 2-кратный чемпион СССР, лучший вратарь мира-1988
Вадим Евсеев — 4-кратный чемпион России, обладатель Кубка России
Валерий Карпин — 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка СССР/СНГ, обладатель Кубка России
Валерий Кечинов — 6-кратный чемпион России, обладатель Кубка России
Юрий Ковтун — 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка России
Александр Мирзоян — чемпион СССР
Эдуард Мор — 2-кратный чемпион России
Александр Мостовой — 2-кратный чемпион СССР
Юрий Никифоров — 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка России
Виктор Онопко — 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка СССР/СНГ, обладатель Кубка России
Сергей Родионов — 3-кратный чемпион СССР, 2-кратный чемпион России, обладатель Кубка России, лучший бомбардир чемпионата СССР-1989
Олег Романцев — заслуженный тренер РСФСР, с которым «Спартак» выигрывал чемпионат СССР и 8 раз становился чемпионом России, а также обладателем Кубка СССР/СНГ и трижды — Кубка России
Егор Титов — 6-кратный чемпион России, 2-кратный обладатель Кубка России
Александр Хаджи — администратор «Спартака» (1983-2007)
Вагиз Хидиятуллин — 2-кратный чемпион СССР
Станислав Черчесов — 2-кратный чемпион СССР, 2-кратный чемпион России, обладатель Кубка СССР/СНГ
Сергей Юран — чемпион России
Константин Бесков — один из сильнейших советских тренеров за всю историю. Но легенды поставили его на второе место, отдав первое Олегу Романцеву, который отточил стиль, заложенный Константином Ивановичем, до совершенства и значительно превзошел предшественника по чемпионским титулам — 9 против 2.
Борьбы в этой номинации не получилось. Лучший вратарь мира-1988 Ринат Дасаев, один из сильнейших в своем амплуа в истории мирового футбола, оказался вне конкуренции.
А вот тот факт, что Александр Филимонов обошел на один голос Станислава Черчесова, многие могут назвать неожиданностью.
Победитель, Виктор Онопко, набрал менее 50 процентов голосов. Выбирать легендам действительно было непросто — классных защитников в «Спартаке» хватало всегда. Например, первые успехи красно-белых в чемпионатах СССР 1930-х годов связаны именно с надежной обороной, а не с феерической атакой.
Сильнейшая линия «Спартака» за последние полвека. И виртуальная конкуренция за звание лучшего в ней, казалось бы, должна быть предельно острой. Но Федор Черенков всегда стоял особняком.
Обращают на себя внимание два факта:
— нынешний главный тренер сборной России вошел в тройку, обогнав Цымбаларя и Нетто;
— в голосовании нет ни одного упоминания Андрея Тихонова (любимец болельщиков 90-х) и Дмитрия Аленичева (самый титулованный футболист в истории России).
Единственное двоевластие: первое место поделили Никита Симонян и Сергей Родионов. Оба ярчайшие забивные форварды разных эпох, так что отдать преимущество кому-то одному и правда сложно. При этом на вершине в нашем опросе оказались и двое лучших по статистике, лидеры среди бомбардиров «Спартака» всех времен: у Симоняна 160 голов, у Родионова — 153.
И здесь звезды выбрали Федора Черенкова, хотя преимущество над Никитой Симоняном не такое внушительное. Вообще, задача перед легендами стояла сложнейшая, ведь в каждом поколении спартаковцев были ярчайшие игроки: от Старостиных и Жмелькова до Титова и Промеса.
Любопытен выбор Романцева, который назвал основателя клуба Николая Петровича Старостина, игравшего в 1920-1930 годах на позиции правого крайнего нападающего.
Самый, наверное, драматичный момент для красно-белых на все времена — золотой гол Валерия Шмарова киевскому «Динамо» в чемпионате СССР-1989. Так что разгромный итог голосования за лучший мяч спартаковцев не должен удивлять. Решающий матч за титул, самый принципиальный соперник в истории, 90-я минута, не самая очевидная для прямого удара позиция — и красивое попадание в «девятку».
Победа над Марадоной — одна из ярчайших страниц в истории «Спартака». Но в опросе этот матч занял только второе место. Лучшей игрой легенды назвали ту самую встречу с киевским «Динамо» в 1989-м. Таким образом, именно этот матч признан культовым.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3