Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Красно-белый опрос «СЭ». Легенды «Спартака» выбрали лучших из лучших

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Уникальный проект «Спорт-Экспресса»: мы устроили голосование среди титулованных ветеранов «Спартака» на звание лучших в истории красно-белого клуба.

«Спорт-Экспресс» многие называют проспартаковским изданием. И хотя это совсем не так (спросите, к примеру, у нынешнего руководства московского клуба), но мы не спорим, что отношение к «Спартаку» у нас особое.

Но не только у нас.

Так исторически сложилось в нашем футбольном комьюнити — красно-белые всегда на особом счету. Кто-то их любит, кто-то ненавидит, кто-то и любит, и ненавидит. Над «Спартаком» смеются и ставят в пример. Ругают и обожают. В общем, палитра чувств самая разнообразная. Объединяет одно — клуб всегда в центре внимания, он интересен, за ним следят.

А еще многие спартаковцы живут прошлым. Почитайте интервью любого ветерана — всегда сравнения с прошлым. Оно действительно было богатым — на победы, титулы и, конечно, звезд.

Учитывая интерес и богатейшую историю красно-белых, мы решили сделать то, чего не делал никто. Хотя идея, казалось бы, лежит на поверхности. «СЭ» предложил великим носителям спартаковского духа выбрать среди себя лучших из лучших. И, к нашему удивлению, они активно откликнулись.

Номинации

Мы не стали ограничивать временные рамки и предложили голосовать за всю историю «Спартака».

Выбрали восемь простых категорий:

— Лучший тренер

— Лучший вратарь

— Лучший защитник

— Лучший полузащитник

— Лучший нападающий

— Лучший игрок

— Лучший гол

— Лучший матч

Кто голосовал

Итоговый список голосующих получился очень авторитетным. При этом мы ставили перед собой задачу, чтобы в нем были представители разных поколений, и не только игроки и тренеры, но и люди, которые находились рядом с клубом и оказывали ему поддержку не только на футбольном поле.

Вот 21 легенда «Спартака», кто принял участие в нашем голосовании (титулы указаны в составе красно-белых):

Никита Баженов — автор 1000-го гола «Спартака» в чемпионатах России

Владимир Бесчастных — 4-кратный чемпион России, обладатель Кубка СССР/СНГ, 2-кратный обладатель Кубка России

Юрий Гаврилов — чемпион СССР, лучший бомбардир чемпионата СССР-1983

Юрий Дарвин — тренер по работе с вратарями в штабе Олега Романцева (1997-2001)

Ринат Дасаев — 2-кратный чемпион СССР, лучший вратарь мира-1988

Вадим Евсеев — 4-кратный чемпион России, обладатель Кубка России

Валерий Карпин — 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка СССР/СНГ, обладатель Кубка России

Валерий Кечинов — 6-кратный чемпион России, обладатель Кубка России

Юрий Ковтун — 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка России

Александр Мирзоян — чемпион СССР

Эдуард Мор — 2-кратный чемпион России

Александр Мостовой — 2-кратный чемпион СССР

Юрий Никифоров — 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка России

Виктор Онопко — 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка СССР/СНГ, обладатель Кубка России

Сергей Родионов — 3-кратный чемпион СССР, 2-кратный чемпион России, обладатель Кубка России, лучший бомбардир чемпионата СССР-1989

Олег Романцев — заслуженный тренер РСФСР, с которым «Спартак» выигрывал чемпионат СССР и 8 раз становился чемпионом России, а также обладателем Кубка СССР/СНГ и трижды — Кубка России

Егор Титов — 6-кратный чемпион России, 2-кратный обладатель Кубка России

Александр Хаджи — администратор «Спартака» (1983-2007)

Вагиз Хидиятуллин — 2-кратный чемпион СССР

Станислав Черчесов — 2-кратный чемпион СССР, 2-кратный чемпион России, обладатель Кубка СССР/СНГ

Сергей Юран — чемпион России

Константин Бесков — один из сильнейших советских тренеров за всю историю. Но легенды поставили его на второе место, отдав первое Олегу Романцеву, который отточил стиль, заложенный Константином Ивановичем, до совершенства и значительно превзошел предшественника по чемпионским титулам — 9 против 2.

Борьбы в этой номинации не получилось. Лучший вратарь мира-1988 Ринат Дасаев, один из сильнейших в своем амплуа в истории мирового футбола, оказался вне конкуренции.

А вот тот факт, что Александр Филимонов обошел на один голос Станислава Черчесова, многие могут назвать неожиданностью.

Победитель, Виктор Онопко, набрал менее 50 процентов голосов. Выбирать легендам действительно было непросто — классных защитников в «Спартаке» хватало всегда. Например, первые успехи красно-белых в чемпионатах СССР 1930-х годов связаны именно с надежной обороной, а не с феерической атакой.

Сильнейшая линия «Спартака» за последние полвека. И виртуальная конкуренция за звание лучшего в ней, казалось бы, должна быть предельно острой. Но Федор Черенков всегда стоял особняком.

Обращают на себя внимание два факта:

— нынешний главный тренер сборной России вошел в тройку, обогнав Цымбаларя и Нетто;

— в голосовании нет ни одного упоминания Андрея Тихонова (любимец болельщиков 90-х) и Дмитрия Аленичева (самый титулованный футболист в истории России).

Единственное двоевластие: первое место поделили Никита Симонян и Сергей Родионов. Оба ярчайшие забивные форварды разных эпох, так что отдать преимущество кому-то одному и правда сложно. При этом на вершине в нашем опросе оказались и двое лучших по статистике, лидеры среди бомбардиров «Спартака» всех времен: у Симоняна 160 голов, у Родионова — 153.

И здесь звезды выбрали Федора Черенкова, хотя преимущество над Никитой Симоняном не такое внушительное. Вообще, задача перед легендами стояла сложнейшая, ведь в каждом поколении спартаковцев были ярчайшие игроки: от Старостиных и Жмелькова до Титова и Промеса.

Любопытен выбор Романцева, который назвал основателя клуба Николая Петровича Старостина, игравшего в 1920-1930 годах на позиции правого крайнего нападающего.

Самый, наверное, драматичный момент для красно-белых на все времена — золотой гол Валерия Шмарова киевскому «Динамо» в чемпионате СССР-1989. Так что разгромный итог голосования за лучший мяч спартаковцев не должен удивлять. Решающий матч за титул, самый принципиальный соперник в истории, 90-я минута, не самая очевидная для прямого удара позиция — и красивое попадание в «девятку».

Победа над Марадоной — одна из ярчайших страниц в истории «Спартака». Но в опросе этот матч занял только второе место. Лучшей игрой легенды назвали ту самую встречу с киевским «Динамо» в 1989-м. Таким образом, именно этот матч признан культовым.

ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от игры против Месси
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Продление Кордобы — шаг реально амбициозного клуба, идущего за золотом. Минус для «Краснодара» лишь один

Олег Романцев: «Нам со Станковичем переводчик не нужен»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости