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8 октября, 09:00

Романцев о Малкоме и Клаудиньо: «Желание получить паспорта РФ показывает: им нравится Россия»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта.

— Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство, хотя все равно не смогут выступать за нашу сборную. А Cазонов и Сперцян предпочли играть за Грузию и Армению. Как думаете, это связано с их желанием засветиться в Европе, куда нас сейчас не пускают? Или проблема в недостатке внимания к футболистам со стороны тех, кто отвечает за наши национальные команды?

— Сазонов и Сперцян хоть и молодые футболисты, но уже в том возрасте, который дает им право выбора, — сказал Романцев. — И надо относиться к этому с уважением. Кроме того, я всегда считал и считаю, что навязывать кому-то майку сборной России, если футболист хочет выступать за другую страну, неправильно. Возможно, здесь сыграли роль корни их родителей.

Что касается Малкома с Клаудиньо, то желание получить паспорта РФ доказывает, что им нравятся наша страна и клуб, в котором они выступают. В отличие от некоторых легионеров, они не сбежали в Бразилию, а остались — это лишний раз говорит о внимании, которое оказывают в «Зените» своим футболистам. И в этом немалая заслуга Сергея Семака.

18 сентября стало известно, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Клаудиньо стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга в августе 2021 года, до этого он играл за «РБ Брагантино».

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;. «Даже если «Локомотив» вылетит, я переживать не буду». Романцев — о Цорне, Карпине и «Спартаке»

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
9
16
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

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 6
Александр Соболев

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Филипе Силва Малком

Зенит

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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 12 1 3
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Торпедо М

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