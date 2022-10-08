Романцев о Малкоме и Клаудиньо: «Желание получить паспорта РФ показывает: им нравится Россия»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта.

— Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство, хотя все равно не смогут выступать за нашу сборную. А Cазонов и Сперцян предпочли играть за Грузию и Армению. Как думаете, это связано с их желанием засветиться в Европе, куда нас сейчас не пускают? Или проблема в недостатке внимания к футболистам со стороны тех, кто отвечает за наши национальные команды?

— Сазонов и Сперцян хоть и молодые футболисты, но уже в том возрасте, который дает им право выбора, — сказал Романцев. — И надо относиться к этому с уважением. Кроме того, я всегда считал и считаю, что навязывать кому-то майку сборной России, если футболист хочет выступать за другую страну, неправильно. Возможно, здесь сыграли роль корни их родителей.

Что касается Малкома с Клаудиньо, то желание получить паспорта РФ доказывает, что им нравятся наша страна и клуб, в котором они выступают. В отличие от некоторых легионеров, они не сбежали в Бразилию, а остались — это лишний раз говорит о внимании, которое оказывают в «Зените» своим футболистам. И в этом немалая заслуга Сергея Семака.

18 сентября стало известно, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Клаудиньо стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга в августе 2021 года, до этого он играл за «РБ Брагантино».