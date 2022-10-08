Экс-защитник «Спартака», выступающий в составе «Велеса» в первой лиге, Евгений Макеев рассказал о перспективах красно-белых после ухода Леонида Федуна с поста президента клуба.

«Конечно, ушел человек, который долгое время содержал клуб. Но это его решение, он сам его принял. Думаю, что Леонид Арнольдович все обдумал. Это решение, которое мы должны принять.

Если останется такое же финансирование, то ничего сильно не поменяется, потому что «Спартак» — это бренд. На него ходят болельщики. С клубом ничего не случится. Будет также бороться за высокие места», — цитируют Макеева «Известия».

В августе «Лукойл» выкупил 100 процентов акций красно-белых, а Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров клуба.