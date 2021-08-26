Романцев оценил возможность возвращения Глушакова в сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался об игре бывшего капитана красно-белых, а ныне полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Считаю Дениса очень качественным и разносторонним полузащитником, умеющим не только организовать атаку, но и завершить ее. Кроме того, он обладает хорошим первым пасом, чего не хватает при выходе из обороны сегодняшней сборной. Думаю, что в своем сегодняшнем состоянии Глушаков очень бы пригодился и «Спартаку». А своими лидерскими качествами он напоминает мне молодого Карпина. Уверен, если Денис продолжит выдерживать свой нынешний уровень, то место в сборной для него обязательно найдется», — отметил Романцев.

34-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год и стал чемпионом России в составе красно-белых. С 2020 года он является игроком «Химок». В текущем сезоне он провел за подмосковный клуб пять матчей и забил два мяча.