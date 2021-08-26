Романцев назвал главное событие в истории «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», назвал самый яркий эпизод в истории красно-белого клуба.

«Возможно, я кого-то удивлю, назвав самой яркой страницей для «Спартака» победу олимпийской сборной СССР на Олмпиаде-56 в Мельбурне, в составе которой выступали 10 (!) его игроков. Николай Тищенко и Михаил Огоньков, Алексей Парамонов и Игорь Нетто, Борис Татушин и Анатолий Исаев, Никита Симонян и Анатолий Масленкин, Сергей Сальников и Анатолий Ильин, забивший победный гол в финале. Это созвездие великих мастеров, которых воспитал «Спартак», и внесло свой вклад в эту славную победу!» — сказал Романцев.