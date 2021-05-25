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Дмитрий Радченко: «Зобнин вполне может уехать в Европу»

12:54
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию РБК о желании полузащитника красно-белых Романа Зобнина перейти в европейский клуб.

«У Романа действительно был хороший сезон, когда он играл и за «Спартак», и за сборную России, — сказал Радченко «СЭ». — К сожалению, травмы, которые у него есть, прогрессируют и мешают ему. Он хороший игрок, потенциал у него, безусловно, есть. Если Зобнин выйдет на тот уровень, на котором играл ранее, то он вполне может уехать в Европу. Однако сейчас он на него не вышел. Что касается основной причины желания перехода — качества судейства, то я не считаю это основной проблемой. Каждый футболист хочет попробовать себя в каком-нибудь европейском чемпионате. Я думаю, что он просто хочет попробовать свои силы в Европе. Футбольная карьера очень коротка и надо использовать любой шанс, чтобы поиграть не только в российском чемпионате, но и в другом».

В нынешнем сезоне Зобнин принял участие в 30 официальных матчах за «Спартак», в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

(Ангелина Коляда)

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