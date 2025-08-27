Зобнин об игровом времени в «Спартаке»: «Это решение тренера. Мое дело тренироваться»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игровом времени в этом сезоне.

«Я работаю, у меня контракт со «Спартаком». Тренируюсь вне зависимости от игрового времени, помогаю команде. Все хотят играть, но это решение тренера, которое не обсуждается. Мое дело тренироваться и получать игровое время, которое заслужил», — сказал Зобнин «СЭ».



31-летний Зобнин в этом сезоне провел за «Спартак» 6 матчей и забил 1 гол.