Гаджиев о землетрясении в Дагестане: «Многоэтажный дом, где у меня квартира, покачало, но выдержал нормально»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ» о землетрясении в Дагестане.

«Центр землетрясения был недалеко от Дербента, до Махачкалы более 80 километров. С близкими переговорил, ни у кого серьезных повреждений (домов. — Прим. «СЭ») нет. Хотелось бы верить, что наш стадион вообще любое землетрясение выдержит. Но это далеко не самое сильное, которое у нас было. 4 балла. Покачало и все. Многоэтажный дом, где у меня квартира, покачало, но выдержал нормально. Трещин нет», — сказал Гаджиев «СЭ».

В Дагестане 26 августа произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.