Зобнин отреагировал на новость об интересе «Зенита» к Литвинову

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к защитнику красно-белых Руслану Литвинову.

«Мы это не обсуждали. Слухи появляются каждый день, кто-то кем-то интересуется. Это абсолютно нормально. Не знаю, есть ли смысл обсуждать то, чего мы не знаем на сто процентов?» — сказал Зобнин «СЭ».

Ранее стало известно, что петербургский клуб составил шорт-лист из российских футболистов «Локо», «Спартака», «Ахмата», «Ростова» и ЦСКА, которыми хотел бы усилиться уже этой зимой. Об этом сообщило издание Metaratings.ru.