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Роман Шишкин прокомментировал игру «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал победу красно-белых над «Крыльями Советов» в 27-м туре Тинькофф РПЛ (2:1).

«По поводу пенальти в ворота «Спартака» мне сложно сказать — я был на матче, повторов не видел... Но раз судья так трактовал, и даже не в моменте с пенальти, а с желтой карточкой... Наверное, в правилах есть такие трактовки. А сам пенальти, наверное, был, раз рука перекрывала передачу. Что касается игры, то в первом тайме мне очень понравились «Крылья Советов». Было видно, что команда приехала не отсиживаться в обороне, а гнут свою линию. Не побоялись выйти в два нападающих и первый тайм провели очень качественно. И в плане самой игры, и по скоростям, выходили, выбегали, заставляли игроков «Спартака» ошибаться очень часто, имели хорошие подходы и моменты, могли забивать второй и третий...» — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» в 27 турах набрал 34 очка и занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красо-белые сыграют с «Уралом» (7 мая). Начало — в 14.00 мск.

В БЕТСИТИ Кубка России красно-белые в полуфинале сыграют против красноярского «Енисея».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-pobeda-nad-kry-l-yami-snimet-vse-razgovory-pro-spartak-v-fnl/
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
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Рубин – Сочи
 0 : 6
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Краснодар – Ростов
 2 : 1
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Зенит – Локомотив
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1.05 16:30
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