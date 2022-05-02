Роман Шишкин прокомментировал игру «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал победу красно-белых над «Крыльями Советов» в 27-м туре Тинькофф РПЛ (2:1).

«По поводу пенальти в ворота «Спартака» мне сложно сказать — я был на матче, повторов не видел... Но раз судья так трактовал, и даже не в моменте с пенальти, а с желтой карточкой... Наверное, в правилах есть такие трактовки. А сам пенальти, наверное, был, раз рука перекрывала передачу. Что касается игры, то в первом тайме мне очень понравились «Крылья Советов». Было видно, что команда приехала не отсиживаться в обороне, а гнут свою линию. Не побоялись выйти в два нападающих и первый тайм провели очень качественно. И в плане самой игры, и по скоростям, выходили, выбегали, заставляли игроков «Спартака» ошибаться очень часто, имели хорошие подходы и моменты, могли забивать второй и третий...» — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» в 27 турах набрал 34 очка и занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красо-белые сыграют с «Уралом» (7 мая). Начало — в 14.00 мск.

В БЕТСИТИ Кубка России красно-белые в полуфинале сыграют против красноярского «Енисея».