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Гаврилов: «Зенит» не отличается хорошей игрой. Нельзя хоронить «Спартак» в следующем сезоне»

Бывший полузащитник «Спартака» Гаврилов не видит гегемонии «Зенита» в чемпионате России
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника красно-белых Руслана Литвинова о том, что команда в следующем сезоне может прекратить доминирование «Зенита» в Тинькофф РПЛ.

«Как можно говорить о гегемонии «Зенита»? Я понимаю, если бы они выигрывали в серьезной борьбе. В следующем году все может измениться. «Зенит» на сегодняшний день ненамного превосходит другие команды. Люди там по исполнительскому мастерству чуть-чуть повыше, они более сыгранные. Но «Зенит» не отличается хорошей игрой. У них есть игры, в которых просто вытягивают.

Как, например, вчера «Спартак», который проигрывал и еле-еле у «Крыльев Советов» все же одержал победу. Нельзя хоронить «Спартак» в следующем сезоне. Все же набрали в последней игре с горем пополам 3 очка. Но не исключаю, что «Зенит» может стать на следующий год опять чемпионом, но мне все равно", — сказал Гаврилов «СЭ».

2 мая Литвинов в интервью «СЭ» сказал, что «Спартак» может прекратить доминирование «Зенита» в чемпионате России.

 
Руслан Литвинов. «Нам не хватает психологии победителя». Полузащитник «Спартака» — о причинах неудач и задачах на конец сезона

 

Руслан Литвинов
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

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Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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