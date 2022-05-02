Гаврилов: «Зенит» не отличается хорошей игрой. Нельзя хоронить «Спартак» в следующем сезоне»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника красно-белых Руслана Литвинова о том, что команда в следующем сезоне может прекратить доминирование «Зенита» в Тинькофф РПЛ.

«Как можно говорить о гегемонии «Зенита»? Я понимаю, если бы они выигрывали в серьезной борьбе. В следующем году все может измениться. «Зенит» на сегодняшний день ненамного превосходит другие команды. Люди там по исполнительскому мастерству чуть-чуть повыше, они более сыгранные. Но «Зенит» не отличается хорошей игрой. У них есть игры, в которых просто вытягивают.

Как, например, вчера «Спартак», который проигрывал и еле-еле у «Крыльев Советов» все же одержал победу. Нельзя хоронить «Спартак» в следующем сезоне. Все же набрали в последней игре с горем пополам 3 очка. Но не исключаю, что «Зенит» может стать на следующий год опять чемпионом, но мне все равно", — сказал Гаврилов «СЭ».

2 мая Литвинов в интервью «СЭ» сказал, что «Спартак» может прекратить доминирование «Зенита» в чемпионате России.