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В CAS рассказали, когда пройдет рассмотрение апелляции РФС на санкции со стороны ФИФА и УЕФА

Виктория Кравченко
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Окончательное решение Спортивного арбитражного суда по апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций будет принято после завершения арбитражных процедур, рассказала пресс-службе суда.

«Арбитражные процедуры продолжаются. Стороны обмениваются письменными представлениями, назначаются составы арбитражей. После утверждения состава комиссии будет определено, следует ли проводить слушание, и если да, то, когда. Ввиду вышеизложенного в настоящее время невозможно сказать, когда будет объявлено окончательное решение», — говорится в заявлении.

ФИФА и УЕФА временно отстранили российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, РФС подал апелляции в Спортивный арбитражный суд на эти решения.

Источник: https://tass.ru/sport/14533579
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
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30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
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Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
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1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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