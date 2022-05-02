В CAS рассказали, когда пройдет рассмотрение апелляции РФС на санкции со стороны ФИФА и УЕФА

Окончательное решение Спортивного арбитражного суда по апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций будет принято после завершения арбитражных процедур, рассказала пресс-службе суда.

«Арбитражные процедуры продолжаются. Стороны обмениваются письменными представлениями, назначаются составы арбитражей. После утверждения состава комиссии будет определено, следует ли проводить слушание, и если да, то, когда. Ввиду вышеизложенного в настоящее время невозможно сказать, когда будет объявлено окончательное решение», — говорится в заявлении.

ФИФА и УЕФА временно отстранили российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, РФС подал апелляции в Спортивный арбитражный суд на эти решения.