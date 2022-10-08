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8 октября, 10:20

Шишкин: «Обидно смотреть, как «Локомотив» бездарно теряет очки»

Шишкин отреагировал на неудачные результаты «Локомотива» в сезоне
Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в
Роман Шишкин.
Фото Никита Успенский

Экс-футболист «Локомотива» Роман Шишкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результаты железнодорожников в текущем сезоне.

— Почему Циннбауэр остается на посту главного тренера команды?

— Мне тяжело рассуждать. Обидно смотреть на то, как «Локомотив» бездарно теряет очки, находится не на своем месте. Все-таки я восемь лет отыграл за этот клуб. Он мне небезразличен. Искать причину очень тяжело. У них есть руководство, генеральный директор, которые должны этим заниматься. Думаю, что им надо реально задуматься над тем, как исправить ситуацию.

— Вы видите смену тренера как один из видов исправления ситуации?

— Да. Почему нет? Наверное, это самый ближайший способ наладить ситуацию. Когда приходит новый тренер, это эмоциональный подъем. Это встряхивает команду. Но опять же это решать руководителям. Мы же не знаем, какая в команде обстановка, может, там действительно все хорошо и все довольны, но очков не набирают.

«Локомотив» после 11 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.

Сегодня, 8 октября, москвичи сыграют на выезде с «Сочи», начало матча — в 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
4:0
Локомотив
Роман Шишкин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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