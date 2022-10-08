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8 октября, 11:18

Саба Сазонов попал в сферу интересов «Лацио»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Саба Сазонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Лацио» заинтересован в подписании защитника «Динамо» Сабы Сазонова. Информацию об этом подтвердил источник, близкий к римскому клубу.

«Сазонов был в списках спортивного департамента «Лацио», но от его кандидатуры пока отказались из-за лимита на легионеров в Италии», — сообщает Sport24.

19 сентября, стало известно, что 20-летний защитник будет выступать за молодежную сборную Грузии.

В этом сезоне Сазонов провел за «Динамо» 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт игрока с бело-голубыми действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в один миллион евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-08-zashchitnik-dinamo-sazonov-popal-v-sferu-interesov-latsio
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
Саба Сазонов
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