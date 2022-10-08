Саба Сазонов попал в сферу интересов «Лацио»

«Лацио» заинтересован в подписании защитника «Динамо» Сабы Сазонова. Информацию об этом подтвердил источник, близкий к римскому клубу.

«Сазонов был в списках спортивного департамента «Лацио», но от его кандидатуры пока отказались из-за лимита на легионеров в Италии», — сообщает Sport24.

19 сентября, стало известно, что 20-летний защитник будет выступать за молодежную сборную Грузии.

В этом сезоне Сазонов провел за «Динамо» 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт игрока с бело-голубыми действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в один миллион евро.