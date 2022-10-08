Романцев о «Динамо»: «Нужно набраться терпения или искать нового тренера»

Бывший главный тренер «Динамо» Олег Романцев поделился мнением о результатах бело-голубых после того, как команду возглавил Славиша Йоканович.

— Недавно в «СЭ» Илья Казаков заметил, что «Динамо» «перестало искрить и словно не играет, а занимается профессиональным трудом». При этом он отмечает, что Йоканович менее эмоциональный, чем его предшественник Шварц. Насколько игровой настрой команды зависит от энергетики тренера? Вы ведь тоже не бегали по бровке, но проблем с мотивацией у футболистов «Спартака» никогда не возникало.

— Поверьте, то, что тренер бегает по бровке, машет руками и кричит, не влияет на настрой и игру футболистов, — сказал Романцев. — Это скорее всплеск чисто тренерских эмоций. На современных стадионах скамейки запасных не очень удобны для просмотра матчей. Поэтому большинство тренеров и выходят на бровку. Возможно, если бы я до сих пор работал, поступал бы так же. Хотя кричать и прыгать точно бы не стал.

Настрой, мотивация, игровой градус рождаются на установке, их можно поднять в перерыве, но не по ходу встречи. А в плане психологии футболисты, как и тренер, должны начинать настраиваться сразу же после проведенного матча — приняли душ, отправились по домам, а в голове уже следующая игра. И это оптимальный вариант, чему учил великий Бесков. Об этом потом говорил и я.

Что касается «Динамо», то причина игрового спада связана не с разной эмоциональностью бывшего и нынешнего тренеров. Просто у них разные взгляды на строительство команды. Шварц видел ее атакующей, легкой, быстрой. Но при этом жирным минусом была оборона. Йоканович это учел и сделал ставку на укрепление тылов. И беспроигрышные восемь стартовых туров оправдывали его идею. А когда «Динамо» посыпалось, уступив после «Зенита» в Грозном и Сочи, пошли разговоры о том, что оно перестало «искрить»; писали о недопонимании футболистами тренера, о зажигательном немце и пресноватом сербе.

Перестройка, начатая Йокановичем, усложняется еще и тем, что команду покинуло несколько ключевых игроков, а новички появлялись впритык к сезону. И сейчас у клуба есть только два варианта: либо набраться терпения и дать сербу поработать, либо искать нового тренера. Третьего не дано. Хотя сегодня «Динамо» по наличию талантливой молодежи можно смело считать одним из самых перспективных клубов.

Йоканович стал главным тренером «Динамо» в июне 2022 года после ухода Сандро Шварца из клуба. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками в 11 матчах.