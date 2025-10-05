Ротенберг выложил фото с Карпиным после поражения «Динамо» от «Локомотива»: «Поддерживаем сборную России и главного тренера»

Член совета директоров хоккейного «Динамо» и главный тренер хоккейной сборной «Россия 25» Роман Ротенберг выложил совместное фото с главным тренером футбольного «Динамо» и сборной России Валерием Карпиным.

В субботу, 4 октября бело-голубые уступили «Локомотиву» (3:5) в 11-м туре РПЛ. Эта игра была последней для команды перед паузой на матчи сборных.

«Поддерживаем сборную России по футболу и главного тренера Валерия Георгиевича Карпина!

Впереди два товарищеских матча — 10 октября с Ираном и 14 октября с Боливией. Это важные игры, которые дают нашей национальной команде необходимую игровую практику, возможность проверить силы, сыгранность и тактику в поединках с сильными соперниками. Это помогает игрокам расти и быть готовыми к будущим официальным турнирам на самом высоком уровне.

Также приглашаем сборную по футболу поддержать хоккейную сборную России на матчах Кубка Первого канала, который пройдет в декабре в Новосибирске. Будем рады видеть игроков и тренерский штаб на трибунах, ведь спорт объединяет нас всех!

Желаем нашей национальной команде успешной игры, уверенности и побед. Вся страна болеет за вас! Россия, вперед!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

В начале сентября Ротенберг заявлял о готовности помогать Карпину в футбольном «Динамо».