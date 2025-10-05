Галактионов о победе «Локомотива» над «Динамо»: «Мы играли против высококлассных соперников. Команда счастлива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Динамо» (5:3) в матче 11-го тура РПЛ.

«Мы играли против высококлассных соперников. В группе атаки у «Динамо» собраны индивидуально сильные футболисты. Эта группа — одна из сильнейших в лиге. Достаточно сказать, что Тюкавин и Гладышев вышли на поле уже по ходу матча, и это добавило остроты. После пропущенного гола соперник постоянно усиливал давление. Нам нужно было сыграть более дисциплинированно. В любом случае сейчас, после окончания встречи, мы похвалили ребят за то, что они сумели вернуться в игру, старались не отдавать инициативу, не прижиматься к воротам, играть высоко. Победа в сегодняшнем дерби осталась за нами, и команда очень счастлива.

Мы и сами не раз сталкивались с ситуацией, когда вели в счете, но соперник возвращался в игру. На этот раз соперник вел в счете, но мы сумели найти свои моменты и переломили ход встречи. Сказались определенные изменения. Например, мы отправили Руденко на левый фланг под Касереса, и это в итоге привело к одиннадцатиметровому удару. Это был большой плюс. А во втором тайме команда играла еще более дисциплинированно и реализовала стандарт. Стандартные положения — тоже часть игры, мы отрабатывали их, и ребята большие молодцы, что сегодня сумели их использовать», — приводит официальный сайт железнодорожников слова Галактионова.

«Локомотив» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники набрали 23 балла — столько же у действующего чемпиона «Краснодара», который уступает москвичам по дополнительным показателям.

В следующем туре «Локомотив» сыграет дома с ЦСКА.