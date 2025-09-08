Ротенберг: «Готов помогать Карпину в футбольном «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что готов помочь главному тренеру футбольного «Динамо» Валерию Карпину.

«Я уверен, что Валерий Георгиевич сам найдет выход. Желаю ему удачи. Я был на матчах футбольного «Динамо». Хочу сказать, что там замечательная атмосфера на трибунах. Проделана огромная работа. Я буду и дальше поддерживать команду. Готов прийти на помощь», — цитирует Ротенберга matchtv.ru.

5 сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что лимит доверия к Карпину не исчерпан.

Тренер возглавил «Динамо» в июне 2025 года. Под его руководством команда одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

«Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 7 матчах. В FONBET Кубке России команда идет на третьем месте в группе B Пути РПЛ с 4 очками в 3 играх.