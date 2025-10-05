Футбол
Сегодня, 00:38

Галактионов об адаптации Пруцева в «Локомотиве»: «Когда в команду приходит играющий парень, встроиться очень легко»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил адаптацию полузащитника Данила Пруцева в команде.

Хавбек перешел в клуб из «Спартака» на правах аренды до конца сезона-2025/26. В субботу, 4 октября 25-летний россиянин забил гол на 34-й секунде матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (5:3).

«Я неоднократно говорил, что его сильные качества мне отлично известны. Я знаю его давным-давно. Он играл у меня в сборной в олимпийском цикле, в отборочных матчах чемпионата Европы. Что касается взаимопонимания, то когда в команду приходит играющий парень, встроиться очень легко. Он понимает многие нюансы: как обороняться, как атаковать. Самое главное, что команда его приняла. В коллективе отличный микроклимат», — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Галактионова.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 23 очками в 11 матчах. Идущий вторым «Краснодар» также набрал 23 очка, но уступает москвичам по дополнительным показателям.

Источник: ФК «Локомотив»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
2
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
3
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

