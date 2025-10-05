Галактионов об адаптации Пруцева в «Локомотиве»: «Когда в команду приходит играющий парень, встроиться очень легко»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил адаптацию полузащитника Данила Пруцева в команде.

Хавбек перешел в клуб из «Спартака» на правах аренды до конца сезона-2025/26. В субботу, 4 октября 25-летний россиянин забил гол на 34-й секунде матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (5:3).

«Я неоднократно говорил, что его сильные качества мне отлично известны. Я знаю его давным-давно. Он играл у меня в сборной в олимпийском цикле, в отборочных матчах чемпионата Европы. Что касается взаимопонимания, то когда в команду приходит играющий парень, встроиться очень легко. Он понимает многие нюансы: как обороняться, как атаковать. Самое главное, что команда его приняла. В коллективе отличный микроклимат», — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Галактионова.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 23 очками в 11 матчах. Идущий вторым «Краснодар» также набрал 23 очка, но уступает москвичам по дополнительным показателям.