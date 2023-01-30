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Орещук: «Пока есть «Зенит», у «Динамо» нет шансов стать чемпионом»

Орещук заявил, что «Динамо» не смогут стать чемпионами России пока в лиге есть «Зенит»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Орещук заявил, что «Динамо» не смогут стать чемпионами России пока в лиге есть «Зенит»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что бело-голубые не смогут стать чемпионами России пока в лиге есть «Зенит».

«Не верю, что в ближайшее время «Динамо» станет чемпионом. Только если все легионеры уедут и будем играть русскими футболистами. «Динамо» может стать чемпионом, только если из чемпионата России уедут все легионеры, или наберет легионеров уровня «Зенита». Но у «Динамо» нет таких возможностей. Пока есть «Зенит», у «Динамо» нет шансов выиграть чемпионат», — приводит слова Орещука Legalbet.

Последний раз «Динамо» завоёвывало чемпионство ещё в СССР — в 1976 году.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 турах. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://legalbet.ru/news/oreshuk-poka-est-zenit-u-dinamo-net-shansov-stat/
Роман Орещук
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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