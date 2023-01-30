Никифоров заявил, что хотел бы видеть Писарского в европейском клубе

Юрий Никифоров, помощник Валерия Карпина в сборной России рассказал, что хотел бы видеть нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского (Сычевого) в европейском клубе.

«Я был на двух матчах «Крыльев» — со «СКА-Хабаровском» и «Рубином», но Владимир не участвовал в них, как мне сказали, из-за недомогания. Информация про Европу так и осталась просто информацией. Может, кто-то запустил ее специально. Конечно, хотелось бы, чтобы он уехал в Европу играть, но мы понимаем что в нынешних условиях это практически нереально. Европа для России — это Турция. Сюда еще можно уехать», — приводит слова Никифорова «РБ Спорт».

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» 25 января, подписав с клубом контракт сроком на 3,5 года.

В этом сезоне Писарский забил 14 голов в РПЛ и делит первое место в списке лучших бомбардиров с вингером «Спартака» Квинси Промесом.