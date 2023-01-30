Булыкин оценил интерес к футболистам РПЛ со стороны зарубежных клубов

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин проанализировал изменения в заинтересованности со стороны зарубежных клубов к российским и иностранным футболистам, выступающим в РПЛ.

«Конечно, интерес к российским игрокам со стороны зарубежных клубов упал. Учитывая международную ситуацию, многие не рискуют связываться с российскими футболистами. Что касается иностранных игроков, выступающих в РПЛ, то у них другая ситуация. Для них существует директива УЕФА, позволяющая приостанавливать контракт с российским клубом и переходить в зарубежный. Поэтому им перебраться за границу намного легче. Тут каждый решает сам для себя и пытается извлечь из этого положения наибольшую выгоду», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.