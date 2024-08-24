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Сегодня, 10:30

Орещук о Клаудиньо: «Живет игрой, ниже определенного уровня не опускается»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» заявил, что не считает полузащитника «Зенита» Клаудиньо противным футболистом.

— «Зенит» продлил контракт с Кладуиньо. Не считаете его игроком настроения? Питерский клуб еще с ним намучается?

— Нет, игра Клаудиньо не зависит от его настроения! Это реально сильный футболист, который способен делать разницу. Он не падает ниже определенного уровня. Дурака бразилец точно не валяет! Он как раз живет игрой. Клаудиньо мне чем-то напоминает Данни, который здорово смотрелся в «Зените». Португалец, если помните, боролся за каждый мяч, никогда не играл спустя рукава. Так и Клаудиньо. Да, что-то не получается порой, но в халтуре его не обвинишь.

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В субботу, 24 августа, «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Клаудиньо
Роман Орещук
ФК Зенит
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«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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