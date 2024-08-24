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Булыкин — об Акинфееве: «Он у нас легенда, пусть стоит и играет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Акинфеев приносит пользу команде, пока он в команде. Думаю, что его можно назвать топ-вратарем. Мы слышали такие истории, и Буффона можно назвать, и много еще вспомнить. Если Акинфеев стоит и не делает грубых ошибок, то с таким опытом его будет тяжело заменить молодому футболисту. А если начнет сбавлять, то поменяют, потому что всем нужен результат. Пока у него идет, то пусть стоит и играет. Я точно не против, он у нас легенда и один из лучших вратарей по игре и по преданности клубу», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 38-летний россиянин провел 5 матчей в РПЛ, в которых пропустил 4 мяча и дважды сыграл на ноль.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Булыкин
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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