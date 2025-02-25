Харлачев заявил, что у «Крыльев Советов» есть ресурсы, чтобы остаться в РПЛ

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Харлачев прокомментировал переход форварда Бенхамина Гарре в бразильский «Васко да Гама».

«Не думаю, что «Крылья» сами решили попрощаться с Гарре. Покинуть клуб было решением футболиста. В этом сезоне «Крылья Советов» будут бороться за выживание и решать свои внутренние проблемы. У клуба есть ресурсы, чтобы остаться в РПЛ. Для Самары это посильная задача», — сказал Харлачев Metaratings.ru.

Гарре выступал за «Крылья Советов» с января 2023 года. В составе самарцев он провел 61 матч, в которых забил 14 мячей и сделал 6 голевых передач. После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ команда Игоря Осинькина занимает десятое место в турнирной таблице с 18 очками.