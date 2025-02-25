Пивоваров: «На что может претендовать этот состав «Динамо»? В тройке должны быть»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил зимнюю трансферную кампанию клуба.
— Какие бы вы могли подвести итоги трансферного окна?
— У нас были задачи на это трансферное окно, и мы их решили.
— Какую оценку могли бы поставить?
— Четыре с плюсом. В связи с поздним оформлением одного из трансферов.
— Много говорили в СМИ про якобы недоверие, которое есть к Личке.
— Марцел — наш тренер, и мы ему доверяем. Состав у нас хороший. Теперь надо качественно тренироваться и готовиться к играм.
— Все запросы Лички по трансферам были удовлетворены?
— Этот вопрос логичнее задать ему. Повторю: те задачи, которые мы ставили перед трансферным окном, были в итоге решены.
— На что может претендовать этот состав?
— В тройке он должен быть.
— «Динамо» многие не считают конкурентом в борьбе за золото.
— А я — считаю.
Зимой состав «Динамо» пополнили защитник Хуан Касерес и полузащитник Данил Глебов.
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5
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6
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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