Пивоваров: «На что может претендовать этот состав «Динамо»? В тройке должны быть»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил зимнюю трансферную кампанию клуба.

— Какие бы вы могли подвести итоги трансферного окна?

— У нас были задачи на это трансферное окно, и мы их решили.

— Какую оценку могли бы поставить?

— Четыре с плюсом. В связи с поздним оформлением одного из трансферов.

— Много говорили в СМИ про якобы недоверие, которое есть к Личке.

— Марцел — наш тренер, и мы ему доверяем. Состав у нас хороший. Теперь надо качественно тренироваться и готовиться к играм.

— Все запросы Лички по трансферам были удовлетворены?

— Этот вопрос логичнее задать ему. Повторю: те задачи, которые мы ставили перед трансферным окном, были в итоге решены.

— На что может претендовать этот состав?

— В тройке он должен быть.

— «Динамо» многие не считают конкурентом в борьбе за золото.

— А я — считаю.

Зимой состав «Динамо» пополнили защитник Хуан Касерес и полузащитник Данил Глебов.