Асхабадзе: «Довольны, что назначили Пятибратова главным тренером «Факела»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе объяснил, почему новым главным тренером стал Дмитрий Пятибратов.

«Не буду рассказывать про различные варианты развития событий, кандидатов. Здесь мы упираемся в наши возможности. В любом случае теперь Дмитрий Пятибратов вернулся на должность главного тренера «Факела». Как все знают, он именно у нас получил практику и статус в этом качестве. Уверены, что его эмоции и опыт, а также понимание, что такое Воронеж, воронежские болельщики и осознание всех ограничений и проблем, которые есть в «Факеле», помогут Дмитрию Анатольевичу все это воспринять адекватно и перебороть. Мы довольны, что назначили Пятибратова главным тренером нашей команды. Он свою состоятельность доказал в «Чайке» — это факт, который нельзя оспаривать. Поэтому, думаю, всё у нас сложится и с этим тренером сделаем шаг вперед», — цитируют «Известия» Асхабадзе.

«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Пятибратов входил в тренерский штаб «Факела» с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, а с сентября 2022 года по апрель 2023 был главным тренером команды из Воронежа.