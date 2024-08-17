Сафонов: «С точки зрения футбола, Дзюба, безусловно, поможет «Крыльям Советов»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Крылья Советов».

«Дзюба умеет играть, но вопрос – как его примут в коллективе. Кто-то боится людей с лидерскими качествами, а кто-то – наоборот. Наверняка у него есть амбиции догнать и перегнать Кержакова.

С точки зрения футбола, Дзюба, безусловно, поможет «Крыльям Советов», а с точки зрения психологии – надо обращаться к тренерам. Артем будет полезен самарцам», – цитирует Metaratings.ru Сафонова.