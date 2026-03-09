Бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2026/27 составит около 2,5 миллиарда рублей

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев рассказал о бюджете клуба на сезон-2026/27.

«Где-то так — около 2,5 миллиарда рублей. Рассчитываем, что этого хватит, чтобы быть конкурентоспособными в РПЛ. Мы, разумеется, хотим решать серьезные задачи. Но это можно делать по-разному. Например, купить Килиана Мбаппе. Но не факт, что он заиграет в РПЛ. Или добиваться успеха трудовыми, тяжелыми победами, за счет тренировочного процесса. Тут уже все зависит от команды и тренерского штаба. Но я в этот процесс не влезаю», — цитируют менеджера «Известия».

«Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице чемпионата России, в 20 матчах они набрали 18 очков.

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