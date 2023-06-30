Родригао не сыграет с «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер
Защитник «Зенита» Родригао еще не восстановился после операции, сообщает «Спорт День за Днем».
По информации источника, защитник не занимался в общей группе с командой перед первым матчем Кубка PARI Премьер против азербайджанского «Нефтчи» и не примет участия в самой игре.
Бразильский защитник был прооперирован после повреждения приводящей мышцы бедра.
С 1 по 9 июля «Зенит» будет принимать участие в Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые сыграют против «Нефтчи» (1 июля), «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).
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5
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6
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7
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8
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10
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11
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14
|Факел
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
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|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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