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Сегодня, 14:14

Стала известна зарплата Бонгонда в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стали известны некоторые детали потенциального перехода полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда в московский «Спартак», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, зарплата бельгийца составит 1,3 миллиона евро без учета бонусов.

Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005182401_raskryita_zarplata_bongondyi_v_spartake
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