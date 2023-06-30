Стала известна зарплата Бонгонда в «Спартаке»
Стали известны некоторые детали потенциального перехода полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда в московский «Спартак», сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По информации источника, зарплата бельгийца составит 1,3 миллиона евро без учета бонусов.
Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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