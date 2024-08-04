Балахнин: «Предпосылки к разгрому «Ростова» были»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин объяснил крупное поражение донской команды от «Зенита» (0:5) в матче 3-го тура РПЛ.

— Такого разгрома, наверное, никто не ожидал. Тем не менее, предпосылки были. «Зенит» перед этим два матча чемпионата выиграл со счетом 4:0, правильно? И результат 0:5 можно списать, как ни странно, на недооценку «Зенита ростовской командой. Думали, наверное, игра пройдет в том же ключе, что в последнем туре прошлого чемпионата, когда петербуржцы с трудом выиграли 2:1. А «Зенит» с того сезона сильно изменился. «Ростов» не был к этому готов, — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ, «Ростов» пока идет шестым (4 очка).

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».