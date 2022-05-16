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Сегодня, 18:27

Агент Влашича заявил, что Никола не планирует возвращаться в Россию

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, заявил, что его подопечный не собирается возвращаться в Россию.

«Влашич не хочет и не планирует возвращаться в Россию», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Влашич забил один мяч в 19 матчах за «Вест Хэм» в чемпионате Англии.

Напомним, что Влашич с 2018 по 2021 год играл за ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vlashicha-nikola-ne-hochet-vozvrashhat-sya-v-rossiyu/
Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
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