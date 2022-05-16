Агент Влашича заявил, что Никола не планирует возвращаться в Россию

Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, заявил, что его подопечный не собирается возвращаться в Россию.

«Влашич не хочет и не планирует возвращаться в Россию», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Влашич забил один мяч в 19 матчах за «Вест Хэм» в чемпионате Англии.

Напомним, что Влашич с 2018 по 2021 год играл за ЦСКА.