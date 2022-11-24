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Рианчо: «Сборная Испании играет, как «Спартак». Абаскаль использует ту же тактику и философию, что и Луис Энрике»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Рауль Рианчо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил игру красно-белых и сборной Испании.

Испанцы в первом матче на ЧМ-2022 разгромили Коста-Рику (7:0).

«Отличный матч сборной Испании. У всех болельщиков хорошие ожидания от этой команды на мундиале. Выводы пока делать рано, еще две игры в группе и матчи плей-офф. Однако это не та сборная Испании, которая вылетела от сборной России в 2018-м.
Есть ли в России команда, которая играет, как испанская сборная? Да, это «Спартак». Гильермо Абаскаль использует ту же тактику и философию, что и Луис Энрике», — приводит Sport24 слова Рианчо.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 23 матча во всех турнирах, в которых одержали 15 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-riancho-spartak-igrayet-kak-sbornaya-ispanii-abaskal-ispolzuyet-tuzhe-taktiku-i-filosofiyu-chto-i-luis-enrike

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Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

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Германия 1
Япония 2
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22%

1.79

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21%

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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