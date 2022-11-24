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Сегодня, 15:38

Агент вратаря «Зенита» Васютина рассказал о будущем своего клиента

Виталий Косик
Корреспондент
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Агент вратаря «Зенита» Александра Васютина Александр Дубровин прокомментировал информацию о том, что его клиент может отправиться на первую часть зимних сборов с питерской командой.

В данный момент футболист выступает за шведский «Юргорден» на правах аренды из российского клуба.

«Информация о зимних сборах станет известна после Нового года, в первых числах января. На данный момент он тренируется на базе «Зенита». Александр всегда самостоятельно тренируется в отпуске, чтобы быть в хорошей игровой форме. Для него «Зенит» является приоритетом», — цитирует агента «РБ Спорт».

Действующее соглашение голкипера с питерским клубом рассчитано до лета 2023 года.

27-летний россиянин играл на правах аренды за «Юргорден» с февраля 2021 года. Договор со шведским клубом истекает 30 ноября. В «Юргордене» уже дали понять, что не планируют в дальнейшем рассчитывать на Васютина.

«Зенит» во время зимнего перерыва проведет два тренировочных сбора. Первый из них пройдет в Катаре с 15 по 28 января, второй — в Объединенных Арабских Эмиратах с 1 по 14 февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vasyutina-v-nachale-yanvarya-budet-izvestno-poedet-li-aleksandr-na-sbor-zenita/

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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