Агент Кутицкого заявил, что его клиент хочет играть только за «Динамо»

Агент защитника «Динамо» Александра Кутицкого Алексей Сафонов рассказал, что его клиент не собирается уходить из команды.

«Объективно Кутицкий видит себя только в «Динамо». Если здесь все нормально идет, зачем добра от добра искать? В этом году мы продлили контракт. Он еще не был твердым игроком основы, но мы сели, обсудили и решили: приоритет — «Динамо». Клуб пошел на определенные условия, которые устроили и их, и нас. Александр будет отрабатывать контракт, о других клубах даже не говорили», — цитирует футбольного агента «РБ Спорт».

Кутицкий — воспитанник «Динамо». В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 17 матчей за бело-голубых и забил 1 гол.