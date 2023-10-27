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Судейство

27 октября, 09:16

Каманцев отметил роль международного авторитета Мажича в программе обмена судьями

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о роли Милорада Мажича в программе обмена арбитрами.

— Появление в РПЛ арбитров из Саудовской Аравии — идея Мажича?

— Идея обмена арбитрами была давно отработана. Просто сейчас наилучший момент, как мы считаем, для совместной реализации этого с Саудовской Аравией. С учетом международного авторитета Милорада Мажича мы смогли сдвинуться и реализовать эти проекты. Они были всегда. Просто сначала была пандемия, а она делала невозможным любой переезд, затем у нас крайне усложнилась логистика и отношения с Европой. Мы используем те опции, которые есть, и мне они кажутся весьма достойными.

— Александр Алаев, отвечая на вопрос о возможном появлении саудовских арбитров, сказал, что ему хотелось бы в РПЛ качественно работали российские.

— Одно другое не отменяет. Мы же не говорим, что саудовские арбитры будут заменять наших. Количество матчей по программе обмена не столь значительное, а мы говорим больше о международном сотрудничестве и подготовке наших судей. Здесь нет речи о замене. Это исключительно взаимное улучшение. Это взаимный интерес. К сожалению, по программам УЕФА и ФИФА у нас сократился обмен и общение. Мы его расширяем.

24 октября Каманцев сообщал, что в ближайшее время на матчах РПЛ смогут работать судьи из Белоруссии, Саудовской Аравии и Катара.

РПЛ
Милорад Мажич
Павел Каманцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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