Рианчо: «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» — почти копия «Реал Сосьедада»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил российские гранд клубы с испанскими командами.

«Сравнить российские клубы с испанскими? Сейчас сложнее оценить реальный потенциал российских клубов по сравнению с европейскими, потому что из-за отстранения вы не можете прогрессировать. Но по моим ощущениям, «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» — почти копия «Реал Сосьедада». Мне так кажется», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, «Спартак» завоевал бронзовые медали. «Реал Сосьедад», в свою очередь, занял четвертое место в турнирной таблице ла лиги, а «Бетис» — шестое.