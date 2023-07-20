Рианчо: «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» — почти копия «Реал Сосьедада»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил российские гранд клубы с испанскими командами.
«Сравнить российские клубы с испанскими? Сейчас сложнее оценить реальный потенциал российских клубов по сравнению с европейскими, потому что из-за отстранения вы не можете прогрессировать. Но по моим ощущениям, «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» — почти копия «Реал Сосьедада». Мне так кажется», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, «Спартак» завоевал бронзовые медали. «Реал Сосьедад», в свою очередь, занял четвертое место в турнирной таблице ла лиги, а «Бетис» — шестое.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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