Источник: «Краснодар» хочет подписать защитника «Палмейраса» Луана
«Краснодар» рассматривает возможность подписания защитника «Палмейраса» Луана, сообщает Placar.
По информации источника, 30-летний бразилец уже получил предложение от российского клуба. Также сообщается, что предложение понравилось игроку и он проявил желание вести переговоры.
Луан выступает за «Палмейрас» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
В сезоне-2022/23 Луан провел 28 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Placar
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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