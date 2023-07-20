Орещук: «Изначально было понятно, что «Фейенорд» не даст больше восьми миллионов евро за Захаряна»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о приостановке переговоров между «Динамо» и «Фейенордом» по поводу трансфера полузащитника Арсена Захаряна.

«Изначально было понятно, что «Фейенорд» больше восьми (миллионов евро. — прим. «СЭ») не даст. Он и за Шиманьски давал 8. Хотя было написано, что 10. Посмотрите трансферы «Фейенорда» на вход — за несколько последних лет не купили ни одного футболиста больше чем за 7 миллионов. Они умеют считать деньги», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

12 июля сообщалось, что Захарян может продолжить карьеру в «Фейенорде». Однако 20 июля «СЭ» стало известно, что нидерландский клуб отказывается платить за футболиста более 8 миллионов евро.

Захарян является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.