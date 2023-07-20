Орещук: «Изначально было понятно, что «Фейенорд» не даст больше восьми миллионов евро за Захаряна»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о приостановке переговоров между «Динамо» и «Фейенордом» по поводу трансфера полузащитника Арсена Захаряна.
«Изначально было понятно, что «Фейенорд» больше восьми (миллионов евро. — прим. «СЭ») не даст. Он и за Шиманьски давал 8. Хотя было написано, что 10. Посмотрите трансферы «Фейенорда» на вход — за несколько последних лет не купили ни одного футболиста больше чем за 7 миллионов. Они умеют считать деньги», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.
12 июля сообщалось, что Захарян может продолжить карьеру в «Фейенорде». Однако 20 июля «СЭ» стало известно, что нидерландский клуб отказывается платить за футболиста более 8 миллионов евро.
Захарян является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
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Сочи – Балтика
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