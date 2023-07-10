Болельщики «Динамо» признали Тюкавина лучшим игроком сезона-2022/23

Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока команды по итогам минувшего сезона. Больше всего голосов набрал форвард Константин Тюкавин.

В минувшем сезоне он провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение 21-летнего нападающего с бело-голубыми рассчитано до 2024 года.