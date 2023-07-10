Болельщики «Динамо» признали Тюкавина лучшим игроком сезона-2022/23
Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока команды по итогам минувшего сезона. Больше всего голосов набрал форвард Константин Тюкавин.
В минувшем сезоне он провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение 21-летнего нападающего с бело-голубыми рассчитано до 2024 года.
21 марта «Динамо» сыграет в первом туре РПЛ сезона-2023/24 против «Краснодара».
Источник: https://t.me/s/fcdynamo
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|22.07
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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