Рианчо считает, что рано оценивать игру «Спартака» в этом сезоне РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил игру красно-белых в текущем сезоне РПЛ.

— Пока рано что-то оценивать. Сезон только начался! — заявил Рианчо «Евро-Футболу.ру».

«Спартак» в двух турах РПЛ набрал 6 очков и делит первое место с «Краснодаром». В третьем туре команда сыграет на выезде с «Рубином». Матч пройдет 5 августа.