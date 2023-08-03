Балахнин поделился мнением о предстоящем матче «Спартака» против «Рубина»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от матча «Спартака» с «Рубином» в третьем туре РПЛ. Он считает, что в Казани всем российским клубам непросто играть.

«Рубин» мотивирован, он хорошо подготовлен функционально. Тем не менее, «Спартак» сейчас в очень хорошем состоянии и показывает неплохую игру. Но команда в последнее время не стабильна, если смотреть на длинной дистанции. Может выдать хороший матч, а потом идет необоснованный спад. Но на данный момент я бы однозначно отдал предпочтение «красно-белым», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.ру».