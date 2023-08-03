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Сегодня, 17:28

Балахнин поделился мнением о предстоящем матче «Спартака» против «Рубина»

Виктория Кравченко
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Футбольный эксперт Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от матча «Спартака» с «Рубином» в третьем туре РПЛ. Он считает, что в Казани всем российским клубам непросто играть.

«Рубин» мотивирован, он хорошо подготовлен функционально. Тем не менее, «Спартак» сейчас в очень хорошем состоянии и показывает неплохую игру. Но команда в последнее время не стабильна, если смотреть на длинной дистанции. Может выдать хороший матч, а потом идет необоснованный спад. Но на данный момент я бы однозначно отдал предпочтение «красно-белым», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.ру».

«Спартак» в двух турах РПЛ набрал 6 очков и делит первое место с «Краснодаром». В третьем туре команда сыграет на выезде с «Рубином». Матч пройдет 5 августа.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005259552_balahnin_krasnodar_sohranit_liderstvo_a_zenit_ne_poteryaet_ochki
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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