Защитник «Урала» Итало вернулся в общую группу
Пресс-атташе «Урала» Павел Завьялов прокомментировал для «СЭ» состояние здоровья защитника Итало.
«Итало полностью восстановился и приступил к тренировкам в общей группе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
10 июля 21-летний бразильский защитник был экстренно прооперирован в Екатеринбурге. У него случился острый приступ аппендицита.
«Урал» арендовал Итало летом этого года у португальской «Санта Клары». Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
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|
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
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|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
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|0
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|
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|0
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|
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|
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|
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|
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|1
|
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|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
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|0
|
16
|Факел
|2
|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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