Защитник «Урала» Итало вернулся в общую группу

Пресс-атташе «Урала» Павел Завьялов прокомментировал для «СЭ» состояние здоровья защитника Итало.

«Итало полностью восстановился и приступил к тренировкам в общей группе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

10 июля 21-летний бразильский защитник был экстренно прооперирован в Екатеринбурге. У него случился острый приступ аппендицита.

«Урал» арендовал Итало летом этого года у португальской «Санта Клары». Срок соглашения рассчитан до конца сезона.