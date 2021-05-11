«Чуть не обкакался от счастья». Ещенко эмоционально отреагировал на победу над «Химками»

Московский «Спартак» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 2:1 в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Защитник красно-белых Андрей Ещенко эмоционально отреагировал на итоговый результат.

«Чуть не обкакался от счастья», — написал Ещенко в Instagram.

«Спартак» набрал 56 очков и за тур до окончания чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.