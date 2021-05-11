Руй Витория привезет в «Спартак» четырех помощников

Как стало известно «СЭ», будущий главный тренер «Спартака» Руй Витория привезет с собой в Россию четырех помощников: тренера вратарей, помощника тренера, аналитика и физиотерапевта.

7 мая португальский портал zerozero.pt сообщал, что зарплата специалиста составит порядка 3,7 миллиона евро в год.

В декабре 2020 года 51-летний португалец Руй Витория покинул «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он работал в «Бенфике», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, и по разу Кубок страны и Кубок лиги.

В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.

(Максим Алланазаров)